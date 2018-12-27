«مستشفى دبي» يجدد الاعتماد الدولي لفحص الموجات الفوق صوتية للقلب

تمكّن مستشفى دبي من تجديد الاعتماد الدولي لفحص الموجات الفوق صوتية للقلب من قبل جمعية القلب الأوروبية للمرة الثانية على التوالي، بعد التزام المستشفى بتطبيق كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد هذا الاعتماد.

وأكدت الدكتورة مريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي، أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها المستشفى لتقديم خدمات متميزة تتماشى مع المعايير العالمية، وتساهم بشكل فاعل في تحقيق رضا المتعاملين.

وأشادت بالتعاون والإيجابية التي تتحلى بها فرق العمل المختلفة في المستشفى لتحقيق المزيد من الاعتمادات الدولية في مختلف أقسام المستشفى، بما فيها المجالات المتعلقة بقسم القلب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام زكي استشاري ورئيس وحدة الموجات الفوق صوتية بقسم القلب في مستشفى دبي، أن الحصول على هذا الاعتماد سيشكل حافزاً لكافة العاملين في القسم لمواصلة الإنجاز والتميّز والريادة في العمل والمتابعة المستمرة للتطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

واستعرض الخدمات والإنجازات المتعددة التي تقدمها وحدة فحص الموجات الفوق صوتية بقسم القلب بمستشفى دبي، والتي تقوم بخدمة حوالي 4500 حالة مرضية سنوياً.