توحيد أسعار الخدمات العلاجية ضرورة حتمية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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طالبت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بضرورة توحيد أسعار الخدمات العلاجية للعناية المركزة والأطفال الخدج في القطاعين الحكومي والخاص وذلك لرفع الضغط الواقع على المستشفيات الحكومية وبالتحديد مستشفى لطيفة، مشيرة إلى أن نسبة الاشغال في قسمي العناية المركزة والأطفال الخدج يصل أحياناً لأكثر من 120%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات هذا النوع من العلاج في المستشفيات الخاصة.

وقالت: «إن أسعار تلك الخدمات في معظم الدول الأوروبية والاسكندنافية هي الأسعار نفسها في القطاعين الخاص والحكومي بمعنى أن المريض يذهب هناك إلى أي مستشفى بالقرب منه لأن أسعار الخدمات العلاجية موحدة».

وبينت الدكتورة تهلك: «أن هناك مستشفيات في القطاع الخاص لديها أقسام للخدج ولكن لا يوجد بها طفل واحد، ولكن لو كانت أسعار الخدمات العلاجية موحدة لكان هناك خيارات أفضل أمام مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج.

وأشارت إلى أن توحيد أسعار الخدمات العلاجية يجب أن لا يشمل المتطلبات الأخرى التي قد يطلبها المريض مثل غرفة خاصة أو خدمات متميزة، ولكن المطالب بتوحيد أسعار الخدمات الأساسية.

وأضافت الدكتورة منى: «أن بعض المستشفيات تلجأ لإبقاء المريض أو الطفل لديها، لغاية استنفاد رصيده في بطاقة التأمين وعندما ينتهي الرصيد تقوم بإرساله إلى المستشفيات الحكومية لإدراكها أن المستشفيات الحكومية لا تستطيع رفض المريض حتى وإن لم يكن هناك سرير شاغر.

توسعات

وأفادت بأن التوسعات الجارية في مستشفى لطيفة تشمل توسعة جناح الولادة الذي يقام على مساحة 33 ألف قدم مربع، وبكلفة 45 مليون درهم، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتلبية احتياجات المتعاملين المتزايدة على هذا النوع من الخدمات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرضى بسبب الثقة الكبيرة بمستوى وجودة خدمات المستشفى الحاصل على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية. وسيدخل الخدمة خلال شهر سبتمبر 2019. كما يتضمن توسعة خدمات رعاية الحمل المبكر، حيث سيتم إضافة 5 غرف للموجات فوق الصوتية، و4 غرف للاستشارات الطبية، وغرفة لتخطيط قلب الأجنة، و3 غرف لتشخيص ما قبل الولادة، وغرف للتنظير وعمليات اليوم الواحد، وزيادة غرف استقبال الحالات الطارئة للنساء مع كل الخدمات المساندة في هذه الغرف.

ويضم مشروع التوسعة في الطابق الأول إضافة 10غرف ولادة، وغرفٍ للعمليات القيصرية مجهزة بكل الخدمات المساندة، ومنطقة لتشخيص ومعاينة الحالات الحرجة ما قبل الولادة تحوي 6 أسرّة، وتوسعة قسم العناية الفائقة للأطفال بإضافة سريري أطفال، و5 غرف للعناية الحرجة بمنطقة استقبال حالات الولادة.

مساحة

وبينت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة أن توسعة قسم الطوارئ في المستشفى، الذي يتم إنشاؤه حالياً على مساحة 54 ألف قدم مربع، وبكلفة 52 مليون و500 ألف درهم تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للقسم، وتقليل فترة انتظار المرضى من خلال إضافة غرف للاستقبال والتشخيص، والحالات الطارئة، والحادة والإنعاش، والإقامة القصيرة، وجناح للأسرة والتشخيص الإشعاعي، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية خلال شهر مارس 2020، لتسهم بشكل فاعل في تخفيف الضغط على خدمات المستشفى وتقليل فترة الانتظار في مختلف الأقسام، بما فيها قسما الطوارئ والولادة.