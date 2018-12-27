انطلاق «ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة» 14 يناير المقبل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة تنظم شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للأطفال واليافعين «ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة» الذي يقام يوم الـ14 من يناير المقبل تحت شعار «حماية الطفل مسؤولية الجميع».

يناقش الملتقى في جلستين رئيستين أوراق عمل عدة تركز على محاور متنوعة، منها المحور الأمني، والمحور التعليمي، والمحور الحقوقي، والمحور الاجتماعي، والمحور الإعلامي، بالإضافة إلى استعراض تجارب عملية وتطبيقية في عالم حماية الطفولة، بما يسهم في تحقيق رؤية الشبكة لتكون الأولى عربياً في حماية الطفولة مع نهايات العام المقبل (2019)، ويستهدف الملتقى المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال حماية الطفل على مستوى الدولة، والعاملين والمهتمين في مجال حماية الطفل. ويصاحب الملتقى معرض لإبراز جهود المؤسسات العاملة في مجال الطفولة.

وقالت هنادي اليافعي، عضو مجلس الأمناء في شبكة الشارقة لحماية الطفولة، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس إن الشبكة منذ اليوم الأول لتأسيسها على إعداد خططها وتحديد مهماتها وغاياتها، وهي تمتلك من الخبرات والمؤهلات والمعارف ما يسهم في تحقيق أهدافها، والاطلاع على التجارب المحلية والعربية والعالمية.

من جانبها، قالت عائشة بن علي، المدير التنفيذي لشبكة الشارقة لحماية الطفولة: يركز على الشارقة كنقطة انطلاق أساسية، والإمارات كحاضنة وعنوان عريض، للانطلاق عربياً لتكون قبل نهاية العام المقبل، الأولى عربياً في حماية الطفولة، ويأتي منسجماً مع رؤية ورسالة وأهداف الشبكة، ودورها في تدريب العاملين في حماية الطفولة.