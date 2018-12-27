«الشارقة للإعلام» تعزّز الوعي بالرضاعة الطبيعية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت حضانة مؤسسة الشارقة للإعلام «حضانتي»، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، ورشة توعوية، حول أهمية الرضاعة الطبيعية، وأثرها على صحة الأم والطفل، استهدفت الأمهات من موظفات المؤسسة، ومشرفات ومربيات الحضانة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا التي تهم الأسرة والطفل، وتوفير بيئة عمل صديقة للأم.

وقالت موزة الزعابي، مدير حضانة مؤسسة الشارقة للإعلام (حضانتي): «تحرص مؤسسة الشارقة للإعلام على توفير الدعم للأمهات المنتسبات إليها، بما يساعدهن في الموازنة بين المهام الوظيفية داخل المؤسسة، وبين أدوارهن المجتمعية في إعداد النشء وبناء أجيال المستقبل، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإمارة الشارقة التنموية».