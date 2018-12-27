1420 متسابقاً في جائرة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 19

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم عن انتهائها من مرحلة طلبات التسجيل في دورتها التاسعة عشرة، حيث بلغ عدد المسجلين 1420 متسابقاً.

واستمرت مرحلة التسجيل على مدى شهرين بعد تمديد باب التسجيل تلبية لرغبة الجمهور بتمديد التسجيل لإعطاء أكبر فرصة للجميع للمشاركة وخوض سباق التنافس الخلاق في مسابقاتها الإبداعية، فيما ستبدأ منافسات الاختبارات التمهيدية من 3 وحتى 12 يناير المقبل.

رعاية

وقال الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه إن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تزداد تألقا وبهاء في كل عام في مسابقاتها وفعالياتها التي تقام سنويا برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة واهتمام سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مبينا أن الجائزة تسير وفق رؤية القيادة الرشيدة في برامجها وأنشطتها وتقديم كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع، وقد حققت نجاحا كبيرا بحمد الله، وهي تحرص على الدوام على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والاعتدال والوسطية والسلام، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وحماية المجتمع من الأفكار الدخيلة، ودعم وتحفيز حفظة كتاب الله تعالى، وتوفير البيئة التنافسية الخلاقة للمبدعين.

إقبال

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة أن الجائزة لاقت إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المجتمع، حيث وصل عدد المشاركين في الدورة الحالية إلى 1420 متسابقا ومتسابقة في 8 مسابقات قرآنية متنوعة، من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، ما يعكس الإقبال المجتمعي الكبير على مثل هذه الجوائز القرآنية.

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة لها أن الجائزة تحرص في عام التسامح على تعزيز هذه القيمة المتأصلة في شعب دولة الإمارات والمقيمين فيها والتي سيكون لها صبغة مميزة في الدورة الحالية كما عودت المجتمع عليها، فالتسامح قيمة راقية ومنهج حياة، وهو من أهم القيم التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حتى غدت دولة الإمارات واحة للتسامح والوئام والأمان.

إحصائيات

وأشار إلى أنه وفقا لإحصائيات الجائزة هذا العام وبعد اعتماد اللجنة المنظمة لطلبات المرشحين، وصل عدد المسجلين إلى 1420 مشاركا من كلا الجنسين، منهم 682 من الذكور مقابل 738 من الإناث، ما يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة للجائزة، التي خصصت جوائز نقدية قيمة للفائزين لتكريمهم على تميزهم وجدارتهم في هذا الحقل المبارك، ويعكس الإقبال المتميز من شرائح المجتمع على التنافس والإبداع.

جدول

وقال: تصدرت مسابقة حفظ القرآن الكريم جدول المسابقات القرآنية حيث بلغت أعداد المشاركين فيها 374 مشاركا، تلتها مسابقة الحديث الشريف بواقع 264 مشاركا، ثم مسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بواقع 221 مشاركة، فيما بلغت أعداد المشاركين في مسابقة مزامير آل داوود 206 مشاركين، ومسابقة أصحاب الهمم 110 مشاركين، وكذلك مسابقة المسلمين الجدد 110 مشاركين، والمسابقة النسائية لحفظ القرآن الكريم 103 مشاركين، وأخيرا مسابقة أفضل بحث بواقع 32 مشاركاً، والتي تطرح لأول مرة في تاريخ الجائزة، ويتناول موضوع البحث في هذا العام جهود دولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم.