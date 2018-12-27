سعود القاسمي: مسيرة الدولة التاريخية رسخت المبادئ الأصيلة لشعبنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة. وأكد سموه خلال اللقاء، أن مسيرة الدولة التاريخية والتي أسس لها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين رسخت المبادئ الأصيلة لشعب دولة الإمارات القائمة على التسامح وحب السلام ونشر الخير في العالم أجمع، قائلا: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستمرون على نفس النهج لنجعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح والتعايش والتعاون.

وأشاد سموه بدور معالي زكي نسيبة في توثيق مسيرة النهضة في الإمارات من خلال مرافقته للوالد المؤسس، طيب الله ثراه، منذ ستينيات القرن الماضي وما يقوم به من نشر للفكر الذي سعى لتعزيزه الشيخ زايد للأجيال القادمة من خلال مشاركته الفاعلة في العديد من المحافل المحلية والدولية. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وعدد من مديري الدوائر والمسؤولين في الإمارة.