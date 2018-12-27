حمد الغفلي يتبرع بـ100 ألف درهم لنزلاء المؤسسة العقابية

المصدر: عجمان - البيان

قدم حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان وعضو المجلس الاتحادي 100 ألـف درهـم، تبرعاً للمساهمة في شراء تذاكر سفر للمبعدين والمعسرين مادياً، الذين لا يمتلكون القدرة على شراء تذكرة سفر للعودة إلى بلدانهم من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

وتسلم المبلغ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان من راشد بن عبد الله بن غليطة الغفلي شقيق السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان.

وأشار القائد العام لشرطة عجمان إلى أن مساهمة الغفلي تشكل دعماً لشـراء تذاكـر سفـر لنزلاء المؤسسة العقابية ، ممن انتهت فترة محكوميتهم في قضايا إبعاد للعودة إلى بلدانهم، وأن هذه الجهود تسهم بشكل إيجابي في عودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمـــع.