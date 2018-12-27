حملة توعية بأضرار المركبات المهملة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

نظمت بلدية أم القيوين وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، حملة توعية بأضرار المركبات المهملة شملت جميع مناطق الإمارة بهدف الحفاظ على المظهر العام للإمارة والمرافق العامة.

حيث نزلت فرق الحملة إلى الشوارع، ونفذت زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والمحال التجارية والمواقف العامة، بهدف إرشاد وتوعية أصحاب المركبات المهملة بأخطار السيارات المهملة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القاطنين وأبناء الإمارة.

وأوضح أحمد طيب مدير إدارة الرقابة العامة،أنه تم تنفيذ حملات لإزالة المركبات المهملة في الإمارة، حيث يتم وضع إنذار لمدة لا تقل عن ‬72 ساعة وفي حال عدم مراجعة أصحابها، وبعد استيفاء الشروط يتم سحب المركبة إلى ساحة الحجز.