ورشة تعريفية بـ«الاستشارات الهندسية» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

عقدت إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان ورشة تعريفية للمكاتب الهندسية بالإمارة لإطلاعهم على الأمر المحلي رقم (3) لسنة 2018 بشأن تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة عجمان، بحضور المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني والمهندس أحمد سلطان النعيمي رئيس قسم الإشراف والرقابة الهندسية بالدائرة.

إطار

وأكد الفلاسي أن الأمر المحلي يضع إطاراً للعمل الهندسي حيث ستعمل الدائرة على تسجيل وتصنيف مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة، حيث سيسعى قسم الإشراف والرقابة الهندسية لتحديث قاعدة بيانات المكاتب الهندسية الاستشارية وكوادرها الفنية في عجمان، وسيتابع طلبات الترخيص بفتح مكاتب هندسية استشارية جديدة لتصنيفها والبت في أمرها، كما سيعمل القسم على إصدار شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.

وأفاد المهندس أحمد النعيمي أن الأمر المحلي يمنح الفرصة للاستشاريين الراغبين في فتح مكاتب بالإمارة، التقدم بطلب للحصول على تراخيص لفتح مكاتب هندسية، وفقاً للنماذج المعتمدة مصحوبة بالشهادات والمستندات الثبوتية المطلوبة، مبيناً أن قسم الإشراف والرقابة الهندسية سيقرر أهلية الاستشاري لفتح المكتب من عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الطلب.