شرطة دبي تحصد جائزتين في «أفكار الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية جائزتين خلال فعاليات «أفكار الإمارات» للدورة السابعة، التي نظمتهما مجموعة دبي للجودة في فندق غراند حياة بدبي. عن فئة الإبداع في التغطية الإعلامية لمبادرة وطنية، وذلك عن فكرة مسابقة تصوير البيئة الشرطية السعيدة، وجائزة الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين، عن فكرة رعاية النزلاء تعليمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، وبحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.