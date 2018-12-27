ضاحي خلفان: شرطة دبي وضعت معايير لحقوق الإنسان منذ ربع قرن

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن شرطة دبي كانت أول من أرسى قواعد الجودة والتميز في دبي، وأسست لشرطة مجتمعية، ووضعت أسساً ومعايير لحقوق الإنسان منذ أكثر من ربع قرن.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمام الطلبة المرشحين في السنة النهائية في أكاديمية شرطة دبي، عن الخطط الاستراتيجية الشرطة دبي، وذلك في قاعة «محمد بن راشد آل مكتوم» بأكاديمية شرطة دبي بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من كبار الضباط.

وتحدث معاليه في بداية المحاضرة حول الخطوات الأولى للتخطيط الاستراتيجي بشرطة دبي، وأول دورة عقدت للضباط حول التخطيط الاستراتيجي وكانت في العام 1999، كما تحدث معاليه حول أول خطة استراتيجية وضعت لشرطة دبي، وكانت ترجمة للتوجيهات العليا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وكانت تركز على نقاط رئيسية بأن تكون دبي مركزا ماليا وتكنولوجيا عالميا، وتضمنت الرؤية والرسالة والقيم، والسياسة العليا، والأهداف الاستراتيجية، وكان شعارها «شرطة قوية لا سلطوية من أجل مجتمع سوي واقتصاد قوي»، ويتفرع منها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع مختلف قطاعات العمل الشرطي.

رؤية

كما تناول رؤية شرطة دبي وتبنيها مفهوم الخيار الاستراتيجي وتجسيد توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، منذ تسعينيات القرن الماضي، نحو نشر الثقافة الاستراتيجية بالاعتماد على كادرها الوظيفي مما مكنها من السير بفكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأشار إلى أنه عند تشكيل فريق عمل للتخطيط الاستراتيجي لوضع أي خطة استراتيجية يجب اتباع عدة خطوات أهمها: جمع المعلومات وتحليلها في بيئتي العمل داخليا وخارجيا للوصول إلى نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر المحتملة، ووضع تنبؤات للمستقبل.

وفي ختام محاضرته وجه معاليه الطلبة المرشحين بوضع أهداف استراتيجية محددة لكل منهم وحثهم على السعي لتحقيقها، إذا أرادوا النجاح في حياتهم العملية.