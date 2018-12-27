مناقشة «تطوير منظومة إدارة المعرفة»

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في ورشة عمل «تطوير منظومة إدارة المعرفة»، نظمتها شرطة دبي؛ تنفيذاً لتوصيات «مجلس الريادة الأمني»، الذي تم إنشاؤه بين الجهتين في إطار تعزيز العمل الثنائي المشترك.

حضر الورشة، العقيد خلفان عبد الله المنصوري، والمقدم جاسم محمد الهرمودي، من مجلس الاستراتيجية والتميز، وعدد من سفراء المعرفة في شرطة أبوظبي. وركّزت على تكامل وانسجام العمل بروح الفريق الواحد في تطوير منظومة إدارة المعرفة بين المؤسستين، بهدف تعزيز المؤشرات، والارتقاء بالأداء، وصولاً إلى أفضل النتائج في تقديم الخدمات الأمنية.

وأكد العقيد المنصوري، أهمية المشاركة في الورشة لاستكمال توحيد الجهود في مجالات العمل الثنائية، عبر تفاهمات أكثر فعالية وتنسيقية وإيجابية في مجال إدارة المعرفة، بما يدعم استقرار المجتمع، وفق أفضل الممارسات التطويرية المطبقة على المستوى العالمي. وأضاف أن تأسيس مجلس الريادة الأمني، يعـدّ خطوة ريادية ومؤثرة، بما يحقق تطلعات الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة، ويعزز أهمية المحافظة على المكتسبات والإنجازات الوطنية، على نحو يمكنهما من بلوغ الريادة الأمنية على المستوى الدولي في العمل الشرطي الحديث.