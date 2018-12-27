شرطة وجامعة عجمان تناقشان سبل تعزيز التعاون في الابتكار

المصدر: عجمان - البيان

قام وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان رئيس معيار الابتكار وعدد من الضباط وأعضاء فريق معيار الابتكار بزيارة إلى جامعة عجمان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار.

وكان في استقبالهم د. كريم الصغير مدير جامعة عجمان، الذي رحب بزيارة وفد القيادة العامة لشرطة عجمان وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل بسط الأمن والأمان في الإمارة، بحضور الدكتور عبد الحق النعيمي نائب مدير الجامعة للتطوير والاتصال، وعدد من المسؤولين.

من جانبه أشاد قائد عام شرطة عجمان بالجهود الطيبة والتعاون المثمر الذي تبذله إدارة الجامعة في سبيل دعم الابتكار.