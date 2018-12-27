«بيانات المباني لبلدية أبوظبي» ضمن أفضل خمس ممارسات في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

حلّ نظام إدارة بيانات المباني في بلدية أبوظبي (والتابع لإدارة البيانات المكانية) ضمن أفضل خمس ممارسات في العالم خلال المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، والتي كانت ضمن أعمال مؤتمر التميز المؤسسي لأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة نحو 250 خبيراً إقليمياً وعالمياً في مجالات الجودة والتميز المؤسسي يمثلون نحو 35 دولة، بالإضافة إلى حضور 700 مشارك من والمتخصصين في مجالات الامتياز والتميز والابتكار والاستدامة.

ريادة

من جانبه، قال سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي: «نظام إدارة البيانات المكانية يعد واحداً من أفضل وأحدث النظم المتبعة في العالم، وقد حققت البلدية ريادة كبيرة من خلال توظيف هذا النظام وتسخيره لخدمة المتعاملين،».

وأشار إلى أن «نظام إدارة بيانات المباني» يساهم في توفير نظام لإدخال بيانات المبنى في قاعدة البيانات لتشمل جميع التفاصيل الداخلية، وبيانات الارتفاع والطوابق للمباني الصغيرة والكبيرة، والمباني قيد التصميم والمكتملة.

تحديث

وأكد المهندس خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن، أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات شاركت بثلاث ممارسات من بلدية مدينة أبوظبي، وتأهلت جميعها من ضمن أفضل 36 ممارسة من أصل 75 منافساً دولياً.