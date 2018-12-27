وفد من «الداخلية» البحرينية يزور مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

زار اللواء عبد الله محمد الزايد، نائب رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له والذي ضم المقدم حمد محمد الخياط، مدير إدارة العمليات، والمقدم عبد العزيز عبدالله الصباغ، مدير إدارة اتصالات، والنقيب سلطان عبدالله الشملان، من غرفة عمليات الدفاع المدني، والملازم أحمد السيار، من غرفة عمليات المرور، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة لامير.

واستمع وفد مملكة البحرين الشقيقة من المقدم المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي لامير كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز شرطة ذكية.

واطلع الوفد على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

كما واطلع الوفد الضيف على مجموعة الخدمات الجنائية التي يقدمها المركز ومنها تسجيل بلاغات جنائية دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر«بالفيديو كونفرنس» مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل في التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه.