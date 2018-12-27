اعتماد 51 منشأة صحية محلية عالمياً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتماد 51 منشأة صحية، تضم 6 مستشفيات، و 6 مراكز لطب الأسنان و 38 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، واعتماد مركز متخصص هو مركز خدمات نقل الدم والأبحاث، ومع نهاية العام سيكون هناك اعتماد لـ 3 مستشفيات جديدة ليصل العدد إلى 9 مستشفيات معتمدة عالمياً.

وتعاقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع جهتين عالميتين لاعتماد مؤسساتها الصحية، وسيكون هناك مؤشرات أداء رئيسية حول نسبة المؤسسات الصحية المعتمدة حسب خطة الاعتماد في الوزارة، حيث سيكون العمل بهذا المؤشر سنوياً لضمان تنفيذ الاعتماد الدولي.

وأوضحت الوزارة أن الآلية التي تم اتباعها في تنفيذ خطوات الاعتماد شملت زيارات ميدانية من قبل فرق إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي مع إقامة ورش عمل وورش تدريبية وعقد مؤتمرات سنوية واجتماعات دورية بهذا الخصوص.

وأطلق مركز التدريب والتطوير خلال عام 2018 مشروع نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني، الذي يمثل منصة ذكية موحدة للتعلم الإلكتروني ودعم الموارد التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال أتمتة إدارة الدورات التدريبية انطلاقاً من قياس الاحتياجات التدريبية، مروراً بالتسجيل والتخطيط وإدارة الحضور والغياب.

إضافة إلى توفير منصة تعلم إلكتروني، ما يسمح بإضافة برامج تدريب إلكترونية.