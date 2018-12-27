انخفاض الكائنات المهددة بالانقراض بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

سجلت إمارة أبوظبي تقدماً ملحوظاً في مجال حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض بعد نجاحها في خفض عدد أنواع هذه الكائنات بنسبة 25,3 % خلال 4 أعوام، وذلك بحسب تقرير صدر حديثاً عن مركز الإحصاء في أبوظبي.

وكشف التقرير أن عدد أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض تراجع من 71 نوعاً في عام 2014 إلى 53 نوعاً في عام 2017 من ضمنها 15 نوعاً من الطيور و13 نوعاً من الأسماك وهو مؤشر على نجاح جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة.

وتمثل الأنواع المعرضة للانقراض نسبة 2 % من الأنواع المعروفة باستثناء اللافقاريات، وفق القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وتضع إمارة أبوظبي حماية البيئة في مقدمة الأولويات باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل، حيث وصل عدد المحميات الطبيعية في الإمارة إلى 19 محمية 13 منها برية و6 بحرية تشكل في مجموعها ما نسبته 6 في المائة من المساحة الإجمالية للإمارة.

وتتمتع إمارة أبوظبي بتنوع الموائل الطبيعية ضمن بيئة صغيرة ذات ظروف طبيعية قاسية، وتم تحديد 12 موئلاً برياً وبحرياً حيوياً في الإمارة.