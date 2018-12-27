تنظيم الدفعة الخامسة لدبلوم التحليل الإحصائي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في شرطة دبي نظم الدبلوم المهني في (التَّحليل الإحصائي واستشراف المستقبل - الدفعة الخامسة) للعاملين بقطاع شؤون البحث الجنائي، على مستوى القيادة، وذلك بالتنسيق مع مركز التعليم والتدريب المستمر في جامعة الشارقة، بحضور منتسبين من مختلف الإدارات العامة، ومراكز الشّرطة. وأكَّد العميد الدكتور عبد الله بن سلطان، مدير المركز، أن اهتمام المركز بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، بعقد هذا الدبلوم يهدف لإكساب المتدربين المعارف الأساسية، والأساليب الرياضية.