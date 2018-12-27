سفير الإمارات في واشنطن يكرّم مبتعثاً من شرطة أبوظبي لتميزه

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن خالد أحمد المزروعي المبتعث من شرطة أبوظبي لتميزه الدراسي وحصوله على شهادتي ماجستير من جامعتين ‏بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بنفس الفترة الزمنية ‏دون أن يؤثر البرنامج الإضافي على الفترة الأصلية للابتعاث.

وعبّر العتيبة عن بالغ تقديره لإنجاز المبتعث وحصوله على شهادتي ماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، معتبراً إياه قدوة حسنه لزملائه في استغلال أوقات الفراغ في الغربة في نشاطات مفيدة تعود عليهم بالنفع.

ودعا المبتعثين الإماراتيين إلى استغلال أوقات الفراغ في الدراسة لتوسيع مداركهم، وزيادة المفردات اللغوية لديهم لتكوّن لهم ثروة كبيرة من المخزون العلمي والمعرفي ذات أثر إيجابي على المستوى الفردي والمؤسسي.

حضر التكريم الرائد عبد العزيز الشريف، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وعبّر المبتعث خالد المزروعي عن شكره وتقديره لسفارة الإمارات في واشنطن على التكريم، ما أدخل السعادة على قلبه ومنحه حافزاً لمواصلة التميز في حياته العلمية والعملية.

ويشار إلى أن خالد المزروعي تم ابتعاثه من قبل إدارة البعثات بشرطة أبوظبي لدراسة برنامج ‏الماجستير في الأدلة الجنائية الرقمية وتحليل الفضاء الإلكتروني (Digital Forensics and Cyber Analysis) في جامعة جورج ميسون، وقام بدراسة الماجستير في استراتيجيات أمن الفضاء الإلكتروني وإدارة المعلومات على نفقته الخاصة بنفس الفترة (Cybersecurity Strategies and Information Management) في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية لينال رسالتي ماجستير بتقدير امتياز مع الشرف.