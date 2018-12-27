«الصحة» تنظم مؤتمر أفضل ممارسات سلامة المرضى

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في إدارة الجودة الإكلينيكية والاعتماد الصحي بقطاع المستشفيات، المؤتمر الإقليمي الرابع لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، وممثلين عن المعهد الدولي للجودة في المجال الصحي بالولايات المتحدة وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي ووزارة شؤون الرئاسة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية، ومستشفيات في القطاع الخاص، وبمشاركة أكثر من 250 طبيباً وممرضاً وخبيراً في الجودة وسلامة المرضى وغيرهم من أفراد الفريق الصحي كالصيادلة والفنيين.

وجاء المؤتمر ضمن مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع السنوية لتعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح ما بين مستشفيات الدولة والمستشفيات المتميزة بالمنطقة والعالم. دبي - البيان