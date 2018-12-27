«طرق دبي» تعلن مواعيد خدماتها خلال ليلة وعطلة رأس السنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن مواعيد العمل في خدماتها كافة خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2019. وتشمل خدمات الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، مترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وكشفت الهيئة عن تغيير مواعيد العمل في الترام والمترو والحافلات العامة ووسائل النقل البحري، بما يتناسب مع طبيعة تحركات المواطنين والمقيمين بالإمارات خلال رأس السنة الميلادية الجديدة،

وقررت إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين خلال ليلة وعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة يومي الاثنين 31 ديسمبر 2018 والثلاثاء 1 يناير 2019، على أن يُستَأنف العمل يوم الأربعاء 2 يناير 2019.

فيما سيبقى المركزان الذكيان في أم الرمول والمبنى الرئيس للهيئة مفتوحين كالعادة على مدار الساعة خلال العطلة المذكورة. وبالنسبة لمواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، ستكون مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) في 1 يناير 2019 على أن يُستَأنف تفعيل التعرفة يوم الأربعاء 2 يناير 2019.