مليار.. قصيدة لـ محمد بن راشد

قصيدة جديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة استقبال مطار دبي الدولي المسافر رقم مليار.
مطارنــــــــــــــــــا مليــــــــــــــــــارْ مـــــــــــــــــرُّوهْ زوَّارْ
سِــــــــدْسْ البشَــــــــرْ لـــــــي يســـــــكنونْ البســـــــيطَهْ
وهـــــــــــــــذا دليــــــــــــــلْ أنْ الأوادمْ والأقطــــــــــــــارْ
إتـــــــــدَلْ هـــــــــذي الـــــــــدَّارْ فـــــــــوقْ الخريطــــــــهْ
وهـــــــــذا العـــــــــددْ مـــــــــاهوُ دعايـــــــــهْ لتجَّــــــــارْ
ولــــــوُ مَــــــبْ عــــــدِلْ فالنــــــاسْ مــــــاهي عبيطَـــــهْ
إذا نـــــــــــــجحنا للعَـــــــــــرَبْ صـــــــــــارْ مقـــــــــــدارْ
لأنَّــــــــــا عـــــــــرَبْ مِــــــــنْ الخليــــــــجْ لْـمـــــــــحيطَهْ
نــــــــعملْ بـــــــصمتْ ومـــــــا نعلِّــــــمْ بمــــــا صــــــارْ
لــــــو حَــــــطْ مِـــــــنْ يـــــــحسدْ عـــــــلينا حـــــــطيطَهْ
بـتكذِّبِــــــــــــــهْ أفعالنـــــــــــــا بيــــــــــــضْ وكبــــــــــــارْ
ولســــــــــــانِهْ الخـــــــــــادعْ بــــــــــــنقطَعْ شريطَـــــــــــهْ
مبـــــــــــروكْ ياشـــــــــــعبٍ تعـــــــــــوَّدْ عَ الأخبــــــــــارْ
الطيبــــــــــــــــهْ ودومْ المـــــــــــــــــكارمْ تحيطَــــــــــــــــهْ