توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح رطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح الغد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 32/س أحياناً.

والخليج العربي خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 05:52 والجزر الأول عند الساعة 09:45 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

وفي بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 الثاني عند الساعة 01:45، والجزر الأول عند الساعة 19:03 الثاني عند 08:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 80 30

دبي 26 16 65 35

الشارقة 26 12 75 35

عجمان 26 16 70 40

أم القيوين 26 12 75 35

رأس الخيمة 25 13 75 45

الفجيرة 26 18 60 45

العين 26 12 70 40

ليوا 26 13 90 35

الرويس 24 15 85 35

السلع 25 14 85 45

دلما 24 19 80 45

طنب الكبرى 24 20 75 40

طنب الصغرى 24 20 75 40

أبو موسى 24 20 75 40