رئيس الدولة يصدر مراسيم بتعيين مسؤولين في الجهات الحكومية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين وإعارة مسؤولين في الجهات الحكومية، وتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

ونصت المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعيين محمد راشد سلطان المخاوي السويدي مديرا تنفيذيا للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين سعيد عبد الغفار حسين أمينا عاما للهيئة العامة للرياضة، وإعارة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى ديوان ولي عهد أبوظبي لمدة /6/ أشهر.

كما نصت المراسيم على تعيين عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سفيرا غير مقيم لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.