رئيس الدولة يصدر قراراً بتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في "الوطني الاتحادي"

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القرار رقم (9) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يستبدل بنصوص المادة الرابعة (فقرة 1) والمادة السابعة والمادة الثامنة (مكرر) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه (وتعديلاته) النصوص التالية:

المادة الرابعة (فقرة 1) : تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد "في وزارة شؤون الرئاسة"، ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثل عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقررا) ، ثلاث من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة.

المادة السابعة: تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويرأسها وكيل الوزارة.

المادة الثامنة (مكرر): تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند اعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقا للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة (الثامنة) من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه (وتعديلاته) لجنة جديدة باسم "لجنة الأنظمة الذكية".

يذكر ان اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة (فقرة 1) هي اللجنة الوطنية للانتخابات.