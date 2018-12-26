السكرتير الخاص لحاكم عجمان يتبرع بـ100 ألف درهم لنزلاء المؤسسة العقابية

المصدر: عجمان - البيان

بـــادر حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان وعضو المجلس الاتحادي بالتبــــرع بمبلـــغ مالــــي وقـــدره (100) ألـف درهـم، للمساهمة في شراء تذاكر سفر للمبعدين والمعسرين مادياً، والذين لا يمتلكون القدرة على شراء تذكرة سفر للعودة إلى بلدانهم من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

تسلم المبلغ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان من راشد بن عبد الله بن غليطة الغفلي شقيق السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان.

وأشار قائد عام شرطة عجمان أن مساهمة حمد بن غليطة الغفلي تشكل دعماً لشـراء تذاكـر سفـر لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، ممن انتهت فترة محكوميتهم في قضايا إبعاد وليس لديهم القدرة على شراء تذكرة سفر للعودة إلى بلدانهم، مؤكداً أن هذه الجهود التي تبذل للإفراج عن النزلاء المعسرين من أهل الخير من مؤسسات مختلفة وأفراد، تساهم بشكل إيجابي في عودتهم إلى أسرهم واندماجهم مرة أخرى في المجتمـــع.

وثمن دعم حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان الدائم لشرطة عجمان، مشيداً بهذه البادرة الكريمة ومؤكداً أن مشاركة أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشخصيات البارزة في الإمارة والمؤسسات المختلفة، يدل على دورها البارز في التمكين الاجتماعي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم بين الأفراد.

من جانب آخر أوصل راشد بن غليطة الغفلي تحيات وتقدير حمد بن غليطة الغفلي وتقديره للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في ترسيخ الأمن والاستقرار في الإمارة، مؤكـداً بأن هذا الدعم المقدم للنزلاء جاء لتقوية أواصر التعاون بين شرطة عجمان وأفراد المجتمع والمؤسسات المختلفة.