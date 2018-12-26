مديرو دوائر عجمان يطلعون على مبادرة «المبرمج الإماراتي»

المصدر: ■ عجمان - وام

اطلع عدد من مديري الدوائر في عجمان على برنامج منتسبي المرحلة الثانية من مبادرة «المبرمج الإماراتي» التي ينظمها صندوق الوطن وبالتعاون مع مركز شباب عجمان في كلية المدينة الجامعية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي».

وأكد عبدالرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أهمية المبادرة في استثمار مواهب الشباب في سن مبكرة وشغل أوقات فراغهم بالفائدة، لافتاً إلى وجود طاقات إماراتية واعدة بين صفوف المنتسبين تبشر بمستقبل مشرق.

وقالت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية إن البرنامج يعد استمراراً لمسيرة التميز التي تعيشها الإمارات عموماً وعجمان على وجه الخصوص مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق الوطن ومركز شباب عجمان في تأسيس أجيال واعدة قادرة على قيادة المبادرات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا المتنوعة.

دور

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية المركزية أن لهذه المبادرة دوراً مهماً في تنمية مهارات الشباب وتزويدهم بمعارف جديدة وعلوم مهمة، مشدداً على أهمية هذا النوع من البرامج في مسايرة رؤية دولة الإمارات في المجالات العلمية والتكنولوجية وما يخرج به من نتائج مستقبلية مهمة تصب في تطور الدولة وريادتها.

من جانبه قال محمد تاج الدين القاضي مدير عام صندوق الوطن: إن المبادرة تحقق نجاحاً جديداً نظراً لتوجهها نحو مواضيع مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وبرمجتها، مضيفاً أن وجود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على رأس هذه المبادرة ودعمه ورعايته لها حول كافة تحدياتها إلى إنجازات.

ثقافة

وفي السياق ذاته قال مدير مركز شباب عجمان أحمد الرئيسي إن الدولة تسير بخطى واثقة وإصرار وعزيمة نحو الذكاء الاصطناعي فرسمت خططاً محكمة نحو ريادته في شتى المجالات وعملت على جعله مجالاً مهماً تتنافس المؤسسات في ميادينه.

وأضاف: إن مركز شباب عجمان وصندوق الوطن وبدعم من الشيخ راشد بن حميد النعيمي يسعيان إلى إيجاد جيل يعي ثقافة الذكاء الاصطناعي ويمتلك مفاتيح تميزه في المستقبل وصولاً إلى الهدف المنشود والمتمثل برفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها.