«دبي للإحصاء» ينال «آيزو إدارة المشتريات المستدامة»

المصدر: ■ دبي - وائل نعيم

حصل مركز دبي للإحصاء على الاعتماد الخاص بمواصفة «آيزو إدارة المشتريات المستدامة 20400:2017»، وذلك من قبل شركة «لويدز ريجيستر كواليتي أشورانس».

حيث يعد مركز دبي للإحصاء من أوائل الجهات الحكومية بالدولة التي تحصل على مثل هذه المواصفة، وتعكس المواصفة مدى التزام المركز بتحمل مسؤولياته تجاه توجيه الاستراتيجية والسياسة الخاصة باستدامة المشتريات للتحكم بضبط عمليات الشراء والحد من تأثيراتها على المحاور البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي ذلك في إطار التوجهات والسياسات الحكومية لإمارة دبي المتعلقة بمواضيع الاستدامة وترسيخ مفاهيم الإنفاق الحكومي المتعقل وترشيد الاستهلاك، وتعزيز دور الجهات الحكومية تجاه المسؤولية المجتمعية.

وأكد عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لــ «البيان»: «أن هذه المواصفة تعكس مدى اهتمام المركز بتحقيق التنمية المستدامة بمحاورها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وقياس أثرها على المدى البعيد، مشيراً إلى أن المحور البيئي لهذه المواصفة يعزز قيام المركز بشراء منتجات صديقة بالبيئة، وتحديد معايير التخلص من المواد التي تم شراؤها بشكل آمن بيئياً».

وأضاف المهيري: «إن المحور الاجتماعي ضمن هذه المواصفة تم تخصيصه لرفع نسبة المشتريات الموجهة لصالح دعم الأعضاء الممولين من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الموردين المحليين الذين يدعمون المجتمع المحلي».

فرص

ويرتكز المحور الاقتصادي للمشتريات المستدامة ضمن هذه المواصفة على تحقيق عمليات شراء عادلة ومنح فرص تعاقدية متساوية لجميع الموردين، وكذلك تعزيز الإنفاق الحكومي المتعقل، والذي يتسم بتحليل احتساب تكلفة دورة حياة المنتج ابتداءً من احتساب تكلفة سلسلة التوريد واحتساب تكلفة استخدام المنتج وانتهاءً باحتساب تكلفة التخلص من المنتج بشكل اقتصادي سليم على المدى البعيد.

وأشار المهيري إلى أن مركز دبي للإحصاء يحرص على تطبيق أفضل الممارسات والمواصفات الدولية لتعزيز جودة العمل المؤسسي وفق أفضل المعايير، حيث حصل المركز خلال السنوات القليلة الماضية على عدد 11 اعتماداً في المواصفات القياسية الدولية، والتي كان لها أثر ملموس في رفع جودة وكفاءة العمل المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية.