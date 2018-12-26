« الإمارات لرعاية الموهوبين» و«تعاونية الاتحاد» تدعمان «لغة البرمجة»

المصدر: ■ دبي - البيان

وقعت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وتعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرة تفاهم تهدف إلى رعاية برنامج «لغة البرمجة» إحدى مراحل برنامج «المبرمج المواطن»، إلى جانب تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، ضمن إطار دعم التعاونية لأنشطة وفعاليات جمعيات النفع العام بالدولة، لما فيه خير ومصلحة أبناء الوطن.

وقع المذكرة من جانب الجمعية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ووقعها من جانب تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارتها، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد.

والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية والدكتور منصور العور نائب رئيس جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين وهدى سالم مدير الاتصال وخدمة المجتمع في التعاونية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكبار مسؤولي الجانبين.

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وعلى هامش التوقيع، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن «الهدف من مبادرات وبرامج الجمعية تبني المواطنين الموهوبين وصقل مهاراتهم ورفع مستواهم المعرفي بمجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، لرفد السوق الخليجي والعربي والعالمي الواعد بمبرمجين على مستوى عالٍ من المعرفة والثقافة والعلم.

مشيراً إلى أن سوق الإمارات التكنولوجي الواعد بحاجة لمبرمجين مواطنين يسهمون بتحقيق رؤية الإمارات 2071، التي تتبناها الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى الرقم واحد في المجالات كافة».

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وأشاد معاليه «بالدعم الذي تقدمه تعاونية الاتحاد كمؤسسة وطنية تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية في تنمية وصقل المهارات الإبداعية لأبناء الوطن من الموهوبين.

مشيراً إلى أن ما يميز تعاونية الاتحاد عن المؤسسات الأخرى، حس المبادرة من خلال البحث عن المشاريع والمبادرات التي تنفذها مؤسسات القطاع العام وتبنيها ودعمها لإنجاحها وتحقيق أهدافها، موضحاً أن التسوق من تعاونية الاتحاد يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بدعم المجتمع لإنفاق التعاونية ملايين الدراهم في مجال المساهمات المجتمعية».

من جانبه قال ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد «إن رعاية التعاونية لغة البرمجة أحد مراحل برنامج «المبرمج المواطن»، ينبع من إدراكنا مدى أهمية البرمجة .

وأمن المعلومات والتكنولوجيا التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز التطور والازدهار، إلى جانب أنها أداة رئيسية تسهم في فهم ومواكبة مجريات الطفرة التكنولوجية العالمية المتسارعة وحجز مركز متقدم في مجال العالم الافتراضي، مشيراً إلى أن أمن المعلومات والتكنولوجيا يوازي الأمن القومي والغذائي، ومن هذا المنطلق ولحرصنا ككيان اقتصادي وطني بادرنا بتقديم يد العون والدعم لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين».