«خيرية محمد بن راشد» تغطي تكاليف برنامج زراعي «لرعاية النساء»

المصدر: ■ دبي - البيان

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتغطية التكلفة التشغيلية وصيانة مشروع الزراعة المائية «الهيدروبونيك» الذي تقيمه المؤسسة لتوفير مصادر دخل ثابتة لتمويل خدمات رعاية وتأهيل ضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال.

وسلم صالح زاهر مدير المؤسسة شيكاً بمبلغ 200 ألف درهم لعفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مبنى المؤسسة بالممزر بحضور بخيتة الكتبي رئيسة قسم المساعدات الداخلية بالمؤسسة.

وأكد المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أهمية تنفيذ المشاريع الداعمة للمؤسسات المجتمعية من أجل الاستدامة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خططها وبرامجها الهادفة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد أحد أهم السلوكيات الحضارية لمجتمع دولة الإمارات.

وقال بوملحة إن هذا الدعم من المؤسسة يأتي لتغطية التكلفة التشغيلية وصيانة مشروع الزراعة المائية «الهيدروبونيك».

من جانبها أكدت البسطي أن المؤسسة تُعد الجهة الوحيدة في الدولة وواحدة من الجهات القليلة في المنطقة التي تستخدم الزراعة المائية في توفير الدعم المالي لخدمة المجتمع وخاصة في مجال توفير المساعدة لضحايا العنف.