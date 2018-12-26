3 آليات جديدة لترشيح الموظفين الاتحاديين ضمن نظام المكافآت

المصدر: ■ دبي - شيرين فاروق

استحدثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 3 آليات جديدة لترشيح موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ضمن نظام المكافآت والحوافز الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والمتاح عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأوضح إبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة لـ«البيان»: «أن الهيئة استحدثت آليات جديدة لترشيح موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ضمن نظام المكافآت والحوافز الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف تقدير جهود الموظفين الرامية لتطوير عمل الحكومة، ورفع روح الولاء المؤسسي».

ترشيح

وقال: «إنه بإمكان الرؤساء المباشرين ترشيح موظفيهم المتميزين إلكترونياً للمكافآت والحوافز، وذلك من خلال نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي»، لافتاً إلى أن الهيئة أضافت خاصية ترشيح الزملاء.

حيث بات بإمكان أي موظف ترشيح زميله، وخاصية الترشيح الذاتي التي تتيح للموظف ترشيح نفسه ضمن النظام الإلكتروني للمكافآت والحوافز، مع إرفاق الأدلة التي تثبت إنجازه للمهام والمسؤوليات، التي يرى أنها تستحق التكريم والتقدير».

آلية

وذكرأن الهيئة ترمي من نظام المكافآت والحوافز الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، إلى توفير آلية إلكترونية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية؛ لترشيح موظفيها ضمن مختلف فئات النظام، مبيناً أن هذه الخطوة تساعد في خلق بيئة عمل حكومية محفزة للموظفين، وجاذبة لأصحاب الكفاءات والمواهب.

وأكد: «أن أحكام النظام الجديد تطبق على كافة الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم».

أهداف

وتمنح المكافأة النقدية للموظف المتميز بسبب اقتراحاته التي تسهم في تطوير الأداء أو تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين سير العمل وانتظامه، أو تقديم أفكار جديدة أو تطويرية مبدعة تضيف قيمة معنوية في جهة عمله. وحددت الهيئة معايير شروط العامة لمنح المكافآت النقدية، ومنها:

«أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وأن تتناسب قيمة المكافأة مع مستوى إنجازات الموظف وأدائه وفقاً لأحكام هذا النظام، وتوفر المخصصات المالية، وذلك وفقاً لنظام الاقتراحات المعمول به، والمعتمد لدى الوزارة أو الجهة الاتحادية، ويجوز منح الموظف أكثر من مكافأة نقدية واحدة، خلال السنة، شريطة ألا يزيد مجموع قيمة هذه المكافآت على راتبين أساسيين لما يتقاضاه الموظف.

مكافآت

وتقسم المكافآت النقدية إلى فئات هي: «الموظف الاستثنائي»، و«الموظف المبدع»، و«موظف تستاهل»، و«الموظف المتميز»، و«الموظف المجتمعي»، و«الجندي المجهول» موظفي الفئة الخدمية والمعاونة، و«الشركاء الخارجيين».