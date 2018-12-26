موظفو «كهرباء دبي» يشاركون في حملة «نظفوا العالم»

المصدر: دبي - البيان

شارك متطوعون من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيف منطقة الجداف في دبي، ضمن حملة «نظفوا العالم» التي نظمتها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت شعار «مكاننا.. كوكبنا.. مسؤوليتنا»، بهدف تعزيز الوعي بين أفراد المجمع حول القضايا البيئية، وأهمية التقليل من النفايات والحد من تأثيراتها على البيئة.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، حرص الهيئة على دعم المبادرات البيئية والمجتمعية في إطار استراتيجيتها لترسيخ مفهوم العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحفيز الموظفين على المشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية المتنوعة، وجهودها في حماية البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف: «تكتسب مشاركتنا في حملة «نظفوا العالم» أهمية خاصة خلال «عام زايد»، الذي نحتفل خلاله بمرور مئة عام على ميلاد رائد مسيرة الاستدامة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى أهمية خاصة للاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها، ونلتزم في الهيئة بتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ روح التطوع بين موظفي الهيئة، وأفراد المجتمع وفق استراتيجية واضحة، وحزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية الرائدة».