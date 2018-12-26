«اجتماعية الشارقة» تطلق معسكرها التطوعي الثامن

المصدر: ■ الشارقة - البيان

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة معسكر حصاد التطوعي الثامن، الذي يحمل شعار «نتطوع لأجل الشارقة»، وذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري، وحتى 03 من يناير المقبل.

حيث يتولى مركز التطوع بالدائرة، تنفيذ المعسكر من خلال 9 مقار على مستوى إمارة الشارقة عن طريق فروع الدائرة في أنحاء الإمارة، ويستهدف المعسكر الأطفال من الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة.

وأكدت فايزة خباب مديرة مركز التطوع؛ أن معسكر حصاد التطوعي يهدف إلى إكساب المتطوعين الأطفال خبرات متنوعة تعزز مهاراتهم وترفع مستوى المعرفة لديهم، كما يركز المعسكر على أساليب التعليم الترفيهي لتحقيق النتائج المرجوة من البرامج والورش المطروحة.

وأوضحت مدير مركز التطوع؛ أنه تم طرح 7 فرص تطوعية، بإجمالي 20 ساعة تطوعية للمتطوعين الأطفال، و40 ساعة تطوعية للمتطوعين الكبار الذين يشرفون على سير عملية البرنامج التوعوي، حيث تتنوع تلك الفرص التطوعية ما بين البرامج الاجتماعية، والتثقيفية، والتأهيلية.