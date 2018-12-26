البوابات الذكية لمطارات دبي تستقطب 22 % من المسافرين

المصدر: ■ دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن أن إجمالي عدد المسافرين عبر البوابات الذكية المنتشرة في صالات القادمين والمغادرين، والبالغ عددها 122 بوابة، قد بلغ 10 ملايين و685 ألف مسافر منذ بداية العام حتى أمس، بنسبة 22.3% من إجمالي المسافرين عبر مطارات دبي، والبالغ عددهم 48 مليوناً و561 ألفاً و493 مسافراً.

وبلغ عدد القادمين عبر البوابات 5 ملايين و533 ألفاً و442 مسافراً، في حين بلغ عدد المغادرين 5 ملايين و151 ألفاً و558 مسافراً. ورصدت البوابات الذكية في 29 نوفمبر هذا العام العدد الأكبر من مستخدمي البوابات، والبالغ عددهم 34 ألفاً و757 مسافراً.

ارتفاع

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نتوقع ارتفاع نسبة مستخدمي البوابات الذكية إلى 30% خلال العام المقبل، وإننا نستهدف الوصول إلى ما نسبته 45 % من إجمالي عدد المسافرين المستخدمين للبوابات الذكية المنتشرة في كافة مطارات دبي.

وذلك من خلال إجراءات التحسينات المستمرة من قبل فريق العمل المختص لتسهيل عملية مرور المسافرين عبر البوابات الذكية. مؤكداً أن البوابات الذكية قد ساهمت بشكل كبير وملحوظ في مرور المسافرين وتلخيص إجراءات سفرهم عبر تلك المنطقة في ثوانٍ».

وأكد المري، أن مطارات دبي تبوّأت أعلى المراتب بالمقارنة مع مختلف المطارات العالمية، وذلك لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة بهدف تعزيز تجربة المسافرين.

مضيفاً، أن إقامة دبي تسعى لتقديم خدمات هي الأفضل والأذكى على مستوى العالم، من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين في وجود إجراءات أمنية فائقة الدقة كالتدقيق المسبق على بيانات المسافرين والبوابات الذكية والممر الذكي، وذلك بهدف استيعاب النمو المتزايد في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، الذي يعد اليوم واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم في حركة المسافرين الدوليين.

جذب سياحي

وأضاف اللواء المري، إن دولة الإمارات تتمتع بمقومات جذب سياحية واقتصادية لا نظير لها، وتعتبر من المناطق الحيوية في العالم، بالأخص إمارة دبي، التي باتت اليوم وجهة عالمية يقصدها الكثيرون من مختلف دول العالم.

مؤكداً أن جميع موظفي إقامة دبي في مطار دبي الدولي يعملون ضمن منظومة متكاملة، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير العالمية بجعل منافذ دولتنا العزيزة ملتقى لثقافات العالم وتناغمها.

وأشاد اللواء المري بجهود موظفي إقامة دبي في المنافذ الجوية من خلال الالتزام بتسهيل إجراءات السفر، وجعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة، ومتابعة أي معوقات تواجههم والعمل على تذليلها فوراً. موضحاً أنه تم تخصيص موظفين مختصين لمساعدة المسافرين، وتعريفهم بالإجراءات اللازمة لاستخدام الخدمات الذكية المقدمة للمسافرين التي من ضمنها البوابات الذكية.