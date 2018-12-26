وفد من «التنمية الأسرية» يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من مؤسسة التنمية الأسرية صرح زايد المؤسس، بمناسبة احتفالات الدولة بمئوية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واحتفاء بالإرث الملهم والقيم النبيلة لمؤسس الدولة.

وتعرف الوفد من خلال أحد أخصائيي الجولات الثقافية الإماراتيين إلى السمات الفذة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي قدمتها قاعات الصرح بتقنيات وأنشطة تفاعلية مختلفة ووثقتها مرافقه ومحتوياته، التي تمحورت حول تلك الشخصية الفريدة ومنجزاتها الخالدة، كما تعرف الوفد إلى «الثريا» وهو عمل فني مبتكر ثلاثي الأبعاد يتميز بطابعه الديناميكي، ويظهر ملامح الشيخ زايد من عدة زوايا بصورة فنية بديعة.

واطلع الوفد على أقوال المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد التي تعد مصدر إلهام للأجيال ترشدهم لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.