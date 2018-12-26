درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ورطباً ليلاً مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح اليوم.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية وبسرعة 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 38 كيلومتراً أحياناً.

ويكون الخليج العربي متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 05:05 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

ويكون بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:42 الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 18:16 الثاني عند 07:12.