تدشين مشروع التفتيش والمخالفات الموحّد في عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

دشن عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروع التفتيش والمخالفات الموحّد، الذي يعد خطوة متقدمة في إنجاز عمليات وخدمات المفتشين في الدائرة، جاء ذلك في مكتبه بالدائرة بحضور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالندب، ويوسف الشيبة مستشار رئيس دائرة البلدية والتخطيط للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهالة الطيار مدير إدارة الخدمات الذكية بالدائرة.

وأوضح مدير البلدية، أن المشروع يهدف لزيادة إنتاجية المفتشين وزيادة الأعمال والإجراءات الرقابية لمختلف أعمال المفتشين في جميع قطاعات الدائرة، بما يضمن تحقيق جودة ودقة الخدمات المقدمة مع المتعاملين.