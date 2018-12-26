محمد الشرقي: تنمية مناطق الفجيرة ضرورة ضمن آلية عمل الحكومة

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الاجتماع الدوري الـ3 للمؤسسة خلال العام 2018، الذي تمت خلاله مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الجاري من مشاريع واعتماد ميزانية المؤسسة لعام 2019.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية ضرورة ملحة ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس المؤسسة، والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على سير العمل فيما تم إنجازه من مشاريع.

مؤكداً سموه ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة وتذليل المعوقات وسرعة إنجاز المشاريع التي تم اعتمادها لما يشكله ذلك من دعامة رئيسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.