«تنفيذي الشارقة» يعتمد اتفاقية تنظيم مسار قطار الاتحاد في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اتفاقية تنظيم مسار قطار الاتحاد في إمارة الشارقة والمزمع توقيعه بين دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة وشركة الاتحاد للقطارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم صباح أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارة.

ووافق المجلس على الهيكل التنظيمي لهيئة مطار الشارقة الدولي، بعد الاطلاع على الإدارات والأقسام والتقسيمات الإدارية التي تم استحداثها، بما يخدم أهداف ورؤية الهيئة في تقديم أفضل الخدمات.

واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة مجلس الشارقة الرياضي، التي تصب في مجملها في دعم جهود مجلس الشارقة الرياضي في الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة الرياضية.

وأقر المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن قانون تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووجه بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الـ 7 لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي ستعقد يوم غد وسيتم فيها مناقشة سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس اتفاقية تشغيل وإدارة مدرسة خليفة الهمزة الخاصة بمنطقة المدام، والمزمع توقيعها بين مجلس الشارقة للتعليم ومؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم الدولية، التي تهدف إلى العمل على إعداد المدرسة بمهنية عالية من النواحي الأكاديمية والتربوية وإدارة المدرسة بما يتفق مع التشريعات السارية في المجال التعليمي.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه في وقت سابق بإنشاء مدرسة خاصة باسم مدرسة خليفة الهمزة الخاصة في منطقة المدام، وذلك تخليداً لذكرى الطفل خليفة عبدالله الهمزة الذي وافته المنية إثر حادث غرق في مدرسته في مدينة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم 35 لسنة 2018، بتعديل القرار التنفيذي رقم 5 لسنة 2018، بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قرار رقم 36 لسنة 2018، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.