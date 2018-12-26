«الرقابة الغذائية» يتسلّم شهادة «نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤخراً، شهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «ISO 45001:2018»، التي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير، ليكون الجهاز من أوائل الجهات الحكومية التي تحصد هذه الشهادة، خلال انتقالها من «أوساس 18001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية» إلى تطبيق المواصفة الجديدة، وذلك تعزيزاً لجهوده في توفير بيئة عمل آمنة، وتجسيداً لرؤيته في أن يكون مؤسسة معترفاً بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية.

حضر مراسم التسليم سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، ويحيى العلبي مدير عام المعهد في أبوظبي والمملكة العربية السعودية، وعدد من قيادات وموظفي الجهاز والمعهد. وأكد العامري، حرص الجهاز على الارتقاء الدائم بالأداء والخدمات، واتباع المنهجيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.