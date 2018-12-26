افتتاح مركز طبي جديد في عجمان بتكلفة 3.5 ملايين درهم

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

افتتح الشيخ عبد العزيز النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، صباح أمس، مركز كلينيكا الطبي بمنطقة الزوراء، الذي يضم اختصاصات عديدة، أبرزها اختصاصات الأسنان والجلدية والليزر والتجميل وعيادة تقويم وزراعة الأسنان.

إضافة إلى طب الأسنان، بحضور عدد من مسؤولي المستشفيات في عجمان. وقال سعود عبد العزيز الجسمي، الشريك في مركز كلينيكا الطبي، إن تكلفة المركز الإجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف درهم، ويضم عدداً من الأقسام والعيادات، منها عيادة الأسنان وعيادة التجميل والليزر والجلدية.

لافتاً إلى أن المركز يعمل به 7 أطباء، منهم 5 أطباء في مجال الأسنان، إضافة إلى اختصاصية الجلد واختصاصية التجميل، كما أنه يقدم العديد من الخدمات للمراجعين، أبرزها تقويم الأسنان وزراعتها وتجميلها وفق أحدث التقنيات، ومنها تقنية التخدير دون ألم عن طريق الغاز الضاحك.

إضافة إلى منح المراجع خطة علاجية متكاملة بأسعار منافسة وجودة عالية من خلال باقات مميزة، منها الباقة الذهبية والبرونزية، وأن الأسعار تتراوح ما بين 5 – 40 ألف درهم حسب الحالة، إضافة إلى منح المراجع نقاطاً عبارة عن حسومات في أماكن متعددة، مبيناً في الوقت ذاته أن المركز يعد الأول في المناطق الشمالية الذي يقدم تقنية إزالة الشعر دون ألم بجهاز ليزر حديث.

وأضاف الجسمي أن المركز، خلال الافتتاح التجريبي، استقبل الكثير من المراجعين الذين غالبيتهم من الشباب من الجنسين، خصوصاً عيادة التجميل، كما يتم العمل بالتقسيط في عملية الدفع بصورة مرنة ترضي طموح المراجعين وتلبي رغباتهم، مبيناً أن المركز يعد صديقاً للبيئة ويعمل بصورة ذكية في كل مرافقه، كما أنه مطلّ على محمية الزوراء، ما يضيف إليه بعداً جمالياً.