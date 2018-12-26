بدء المرحلة الثانية من تطوير طريق الشارقة الذيد مسافي الاتحادي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

بدأت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (E99) الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح، بكلفة إجمالية 82.1 مليون درهم والمُقرر المشروع خلال الربع الثالث من 2020.

وتهدف المرحلة الثانية من المشروع الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة إلى توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد (E99)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102).

وتشمل أعمال المشروع إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وتنفيذ تقاطع على (2+630)، وتنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، كما يتم تنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق، وحماية وترحيل الخدمات القائمة، كما تتضمن الأعمال إنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد.