بلدية أبوظبي تطرح 5 مشاريع مجتمعية بـ14 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

طرحت بلدية مدينة أبوظبي 5 مشاريع مجتمعية مقترحة بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليوناً و90 ألف درهم، للمساهمة من القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقه.

وتشمل المشاريع عدداً من الحدائق السكنية منها: إنشاء منطقة متعددة الأنشطة جنوب الوثبة بتكلفة مليونين و500 ألف درهم، ومشروع إنشاء منطقة متعددة الأنشطة في الشهامة الجديدة بتكلفة مليونين و500 ألف درهم.

ومشروع مواقع ألعاب في بني ياس مليون و545 ألفاً، ومشروع منطقة متعددة الأنشطة في كورنيش أبوظبي – الحديقة الرسمية بتكلفة مليون و545 ألفاً، وكذلك مشروع المماشي ومسارات الدراجات الهوائية وممرات وأماكن الجلوس في أبوظبي ومنطقة فلل الضباط القديمة بتكلفة 6 ملايين درهم.

مُشاركة

ودعت البلدية شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع المجتمعية، والتي تتمثل في بناء مرافق مجتمعية تخدم الإمارة وسكانها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لرفع المستوى التوعوي بالمسؤولية المجتمعية، لرد جميل البيئة الاستثمارية الخصبة التي توفرها الإمارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على الاستجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة، وإشراك القطاعات المجتمعية في خدمة الوطن.

ووضع الإطار العام لحوكمة المسؤولية المجتمعية، ولتحقيق الأهداف المنشودة في إشراك القطاع الخاص والعام في تنمية المجتمع من خلال تقديم خدمات، وإنشاء مرافق مشتركة تحت إطار المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، والمساهمة في التطوير العمراني والتنمية المستدامة، وتقديم خدمات حضارية من شأنها إسعاد السكان.

ارتقاء

وأكدت البلدية، أن المشاريع تأتي بهدف تنفيذ متطلبات واحتياجات المجتمع في إنشاء المرافق المجتمعية في أبوظبي، وإشراك القطاع الخاص في تبني تلك المشاريع التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير الأسباب الكفيلة بإسعاد الناس وتحقيق التنمية المستدامة.

واستثمار الموارد والخبرات المتاحة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى منفعة متبادلة ومشتركة في تقديم وتطوير الخدمات المجتمعية، وتحسين مستوى الحياة والمرافق الترفيهية.

مسؤولية

وأشارت إلى أن ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص وبين شرائح المجتمع تنظر إليه البلدية كأولوية لتوظيفها في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرته التنموية، وتعزيز روح التطوع وبرامجه التخصصية بين فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية إلى المجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة.

مؤكدة أن هذه القيم يتوجب أن تشكل هدفاً حقيقياً لمبادراتنا وعلاقاتنا مع المجتمع، كما أن تعزيز مفهوم خدمة الوطن هو إحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، ولجميع من يعيشون في الوطن من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأفادت البلدية بأنها كمؤسسة حكومية لا تكتمل رسالتها المجتمعية إلا من خلال الدعم والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتقدر البلدية بكل الاحترام الدور المؤثر الذي يقومون به والمبادرات الكبيرة التي تساهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وانعكاسها الإيجابي على حركة التنمية الشاملة في وطننا.