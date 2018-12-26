بلدية أبوظبي تُطلع «جمارك دبي» على تجربتها في الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة التخطيط التقني والتكنولوجيا وجمارك دبي سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني والتكنولوجيا وفداً من جمارك دبي برئاسة المهندس عبدالله حسين رئيس قسم الشبكات وأمن المعلومات في جمارك دبي، وبحضور عدد من رؤساء الأقسام المعنية ضمن إطار حرص الجانبين على تفعيل واستثمار الزيارات المعيارية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كلا الطرفين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتحسين الأداء والخدمات، والارتقاء بجودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

وأطلعت بلدية مدينة أبوظبي الوفد الزائر على خدماتها العامة وخصوصا مشروعها المميز بشأن رحلة التحول الرقمي للخدمات والتي حققت تقدما سريعا ومدروسا، كما تناول الاجتماع مناقشة أفضل الممارسات التقنية التي كان لها الأثر الكبير في رفع الإنتاجية، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات الالكترونية المقدمة، ورضا العاملين والمتعاملين، وتخفيض التكلفة التشغيلية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

وثمن رئيس وفد جمارك دبي المهندس عبدالله حسين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المستدامة التي تسخرها بلدية أبوظبي لخدمة المجتمع ودعم التنمية وتعزيز الخدمات، وتلبية متطلبات المجتمع والمتعاملين.