هيئة الطرق في دبي تبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

استقبل مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، جونتير راور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، ونظيرتها الألمانية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والشركات الألمانية العاملة في أنظمة النقل الجماعي والتنقل ذاتي القيادة.

وأطلع الطاير ضيفه على أهم المشاريع ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، ومبادرات تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي.

مشيراً إلى أن الهيئة طبقت تقنية الذكاء الاصطناعي في التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة تتسع لعشرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية «صديقة للبيئة»، كما طبقت الذكاء الاصطناعي في تشغيل أول تاكسي جوي ذاتي القيادة قادر على حمل شخصين، وكذلك التشغيل التجريبي لأول مركبة أجرة ذاتية القيادة، على مسارات خاصة في واحة دبي للسيليكون.

من جانبه أعرب القنصل الألماني عن إعجابه الكبير باستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030،