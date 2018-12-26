وزارة الصحة تطلق «اليوم المفتوح» للعناية بالوزن في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس فعاليات اليوم المفتوح للترويج عن خدمات مركز العناية بالوزن، في مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة.

وذلك بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، ومسؤولين بمنطقة الشارقة الطبية وعدد من الموظفين والمرضى والمراجعين.

ومن ضمن أنشطة اليوم المفتوح: اللقاء التعريفي للمشاركين، الطهي الصحي مع أخصائي تغذية، ورشة التسوق الصحي، حصص رياضية مع مدرب محترف، والعديد من الجوائز.

ويقوم مركز العناية بالوزن في مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة بتوفير خدمات غير جراحية تركز على العادات الغذائية وأنماط الحياة للشخص الذي يعاني من زيادة في الوزن أو السمنة. ويستهدف البالغين من النساء والرجال الذين يعانون من الزيادة في الوزن أو السمنة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن إطلاق فعاليات اليوم المفتوح للترويج عن خدمات مركز العناية بالوزن، يأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة السمنة في الدولة وفق محاور وأنشطة مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف: «أن الهدف من إطلاق فعاليات اليوم المفتوح للترويج عن خدمات مركز العناية بالوزن، توعية أفراد المجتمع بالخدمات المتجددة التي تقدمها الوزارة مجاناً لمساعدة الأفراد على اتباع نمط حياة صحي. من خلال تحويل المرضى الذين يعانون السمنة من المراكز الصحية التابعة للوزارة وإجراء الفحوصات المخبرية ومناقشة نتائج الفحوصات مع الطبيب والتحويل إلى مركز العناية بالوزن».