366 ألف درهم مبيعات مزاد «الأغنام الصلالية» بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

حقق مزاد عزبة مملكة النوادر الثالث الذي أقيم في بدع بنت سعود في منطقة العين مبيعات بلغت نحو 366 ألف درهم وسط منافسة قوية على السلالات النادرة بحضور أشهر مربي الأغنام الصلالية على مستوى دول الخليج، وحقق السعودي ناصر الجويد أعلى نسبة مشتريات في المزاد.

‎وشهد المزاد عرض أكثر من 150 رأساً من السلالات التي تحظى بالاهتمام من مربي الأغنام الذين وصل عددهم إلى نحو 200 شخص للمنافسة على اقتناء الأغنام الصلالية. ‎وقال حسن المكراني أحد أشهر مربي الأغنام الصلالية:«النسخة الثالثة من مزاد مملكة النوادر شهد مشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة في ظل تزايد الاهتمام بتربية الأغنام الصلالية والتطور الكبير الذي شهدته على مستوى الدولة بتربيتها وتصديرها».

أضاف: «الأغنام الصلالية الموجودة في الدولة تنافس من حيث الجودة، الأمر الذي جعلها محل اهتمام المربين على مستوى الخليج، إلى جانب الأغنام الصلالية العمانية التي تمثل قيمة كبيرة من حيث السلالة والنوع خصوصاً أن الهدف من المزاد، هو اقتناء أجود الأنواع بهدف تطوير وتحسين الإنتاج وليس الذبح أو الاستهلاك فقط».