وفد من «الداخلية» البحرينية يطّلع على «القيادة والسيطرة» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة اللواء عبد الله محمد الزايد، نائب رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، للاطلاع على دوريات الاستجابة والسيارات الفارهة، ومركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

جولة

حضر اللقاء اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومديرو إدارات عامة وفرعية وضباط من شرطة دبي، ضمن زيارة تهدف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واصطحب اللواء المري ضيفه اللواء عبد الله محمد الزايد، والوفد المرافق له في جولة بأروقة القيادة العامة لشرطة دبي.

كما اطلع الوفد على نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم بتحويل المكالمات إلى الإسعاف، والشرطة، والإنقاذ، والدفاع المدني، إضافة إلى نظام توزيع المكالمات الذاتي.

مسيرة الطلبة

من جانب آخر شهد اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، مسيرة الطلبة المرشحين للتخرج من أكاديمية شرطة دبي ضمن الدفعة 26، في منطقة سيتي ووك، بحضور اللواء الدكتور محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء متقاعد أحمد بن دلموك، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الدكتور غيث السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الشيخ عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.