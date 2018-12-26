وفد من «الداخلية» البحرينية يتعرف على تجربة شرطة أبوظبي في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من وزارة الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة على جهود شرطة أبوظبي، وما حققته من تطوّر باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القيادة والتحكم، والتعامل مع البلاغات والأزمات، والأنظمة المستخدمة في مركز المدينة الآمنة.

وكان اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، التقى الوفد الضيف برئاسة اللواء عبد الله محمد الزايد، نائب رئيس الأمن العام.

ورافق الوفد، العميد أحمد عبد الله الحنطوبي نائب مدير قطاع العمليات المركزية، وعدد من الضباط بقطاع العمليات المركزية.

واستعرض العميد ناصر المسكري مدير إدارة العمليات للوفد، آلية سير العمل وتطويره بما يتماشى مع استراتيجية شرطة أبوظبي؛ لتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وتحقيق التميز والإبداع. وشرح المقدم صالح المنصوري مدير مركز القيادة والتحكم آلية تلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من الجمهور وكيفية التعامل معها.

الذكاء الاصطناعي

وفي مركز المدينة الآمنة، شرح الرائد أحمد الشامسي للوفد عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للمدينة، وتعزيز قدراتها الأمنية والتنبؤ بالجريمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لشبكات الطرق للارتقاء بإمكانياتها كواحدة من أجهزة الشرطة الرائدة في استخدام الأنظمة، والممارسات المتطورة لمواجهة التحديات.