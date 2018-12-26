12.5 % إنجاز مشروع مبنى محكمة التمييز بدبي والمواقف الذكية

المصدر: دبي - البيان

تفقد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، موقع مشروع مبنى محكمة التمييز والمواقف الذكية، بحضور عبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.

وذلك للوقوف على سير العمل في تجهيز المبنى ونسبة الإنجاز للمشروع، وقد أبدى ارتياحه لنسبة إنجاز المشروع البالغ 12.5%، إذ يعتبر المشروع خطوة تصب في خدمة الجمهور واختصار الوقت والجهد على المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي، وأكد المنصوري ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعد لإنجاز المشروع والمتوقع الانتهاء منه في عام 2020.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن مشروع محكمة التمييز يمثل إضافة هامة لمساعينا الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة أداء العمل القضائي وتحقيق التميز القانوني على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية.

ونتطلع قدماً إلى استكمال هذا المشروع الحيوي، الممتد على مساحة 47,576 قدما مربعا، لا سيّما وأنه سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية.

وأكمل «أنه مما لا شك فيه بأنّ مشروع موقف السيارات الذكي، المستند إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية بسعة إجمالية تفوق1000موقف، يمثل خطوة متقدمة على صعيد تعزيز رضا وسعادة المتعاملين» وأوضح المنصوري أن مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع تشغل حوالي 250 موقف سيارة حالياً.

ويوفر المشروع المقترح على الأرض نفسها أكثر من أربعة أضعاف العدد الحالي لمواقف السيارات للموظفين والمتعاملين، بمساحة بناء إجمالية تزيد على 600 ألف قدم مربع.